حاكم ولاية تكساس: 3 ضباط شرطة أصيبوا خلال الهجوم.. وحالتهم الصحية جيدة

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم ولاية تكساس، أن أنه لم يكن هناك أي تحذير أمني أو معلومات مسبقة قبل وقوع الحادث، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل. وأضاف حاكم ولاية تكساس، أن 3 ضباط شرطة أصيبوا خلال الهجوم وهم الآن بحالة جيدة .

وأوضح حاكم ولاية تكساس، أن المعلومات الأولية تؤكد أن هناك مشكلات في الصحة العقلية تتسبب في بعض حوادث العنف. وتابع حاكم ولاية تكساس، أن الأمر كان سيتطور أكثر في تكساس لولا الاستجابة السريعة لقوات الأمن.

وقال تكساس إن قوات الأمن الأمريكية تصدت للمهاجم وأردته قتيلا، مشيرا إلى أنه ليس له سوابق جنائية أو سجل للأمراض النفسية حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت السلطات لوكالة أسوشيتيد برس إن ما لا يقل عن 19 طفلاً وشخصين بالغين لقوا مصرعهم في إطلاق النار، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا لنقل مصابين في حالات خطرة لتلقي العلاج.

وحددت الشرطة المشتبه به في حادث إطلاق النار، وهو سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عامًا، وقال مسئول إنه قتل على يد الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

وذكرت في بيان أنه "أطلق النار وقتل - بشكل مروع وغير مفهوم، ما أسفر علي قتل 14 طالبًا في حينها، وقتل مدرسًا"، موضحاً أن راموس استخدم مسدس وبندقية محتملة، ويقول المسؤولون إن المدرسة كان بها طلاب في الصفوف الثاني والثالث والرابع.