اليوم السابع
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بايدن يُخطط لزيارة تكساس بعد مجزرة أوقعت 19 تلميذا بمدرسة

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:02 م
بايدن يُخطط لزيارة تكساس بعد مجزرة أوقعت 19 تلميذا بمدرسة جو بايدن
كتب محمد جمال

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يزورالرئيس الأمريكى جو بايدن تكساس غدا بعد مجزرة أوقعت 19 تلميذا بمدرسة، حسبما ذكرت شبكة "رويترز"، بدوره، ناشد الرئيس الأمريكى جو بايدن الكونجرس بـ"الوقوف فى وجه لوبى السلاح" وتمرير قيود على استخدام الأسلحة النارية، واعرب عن غضبه من فشل المشرعين فى سن قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

وقال بايدن: "كأمة ، علينا أن نسأل ، متى باسم الله سنواجه لوبي السلاح؟ لقد سئمت وتعبت منه. علينا أن نتحرك. ولا تقل لي أنه لا يمكننا التأثير على هذه المذبحة "، وتابع: "حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب فى هذا البلد: حان وقت العمل".

وخلال خطابه، استذكر بايدن حادث إطلاق النار على ساندى هوك الابتدائية عام 2012 الذى وقع أثناء إدارة أوباما ، عندما كان نائبًا للرئيس وقال إنه وقع أكثر من 900 حادثة إطلاق نار منذ ذلك الحين.

وأضاف: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسًا ألا أضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى. مجزرة أخرى مدرسة ابتدائية. جميل ، بريء ، طلاب الصف الثاني، الثالث، الرابع. وكم عدد الأطفال الأبرياء الذين شاهدوا ما حدث ورأوا أصدقاءهم يموتون كما لو كانوا فى ساحة معركة ، في سبيل الله؟ "


جو بايدن

أمريكا

تكساس

مجزرة تكساس

اطلاق نار


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