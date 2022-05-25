استمرار حملات نظافة وتجميل مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، حملات النظافة، والتجميل اليوم، وإزالة جميع المخلفات.

قال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ، ومدينة الحسنة، ان فريق عمل النظافه نفذ حملة تنظيف الشارع العام والقرية الرائدة الثانية ، وتم رفع وإزالة جميع المخلفات والقمامة المتراكمة وتفريغ جميع الحاويات من القمامة بكميات قدرت بنحو ٤ طن من المخلفات.

كما تم عقد لقاء تنفيذى ضم رؤساء القري ومديري الإدارات الخدمية ، وتم مناقشة الاستعداد لتسليم التجمعات التنموية علي مستحقيها من المواطنين ، والتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسنة لتفعيل الحملة الصيفية للقضاء على الحشرات والقوارض وتوزيع المبيدات علي الوحدات بالقري والمنازل، والتجهيز لأعمال امتحانات المرحلة الثانوية ، ومتابعة سير أعمال الوحدات الصحية ، وعمل حصر لجميع المشاريع الخدمية التي يتم تنفيذها بكل قرية ، وتحصيل جميع إيرادات الدولة من سكن وكهرباء ، والرسوم الخاصة بالآبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظا علي المال العام، وعمل دورات رياضية وثقافية وأدبية بمراكز الشباب.