اليوم السابع
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استمرار حملات نظافة وتجميل مدينة الحسنة بوسط سيناء

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:39 ص
استمرار حملات نظافة وتجميل مدينة الحسنة بوسط سيناء حملات نظافة بمدينة الحسنة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، حملات النظافة، والتجميل اليوم، وإزالة جميع المخلفات.

قال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ، ومدينة الحسنة، ان فريق عمل النظافه  نفذ حملة تنظيف الشارع العام والقرية الرائدة الثانية ، وتم  رفع وإزالة جميع المخلفات والقمامة المتراكمة وتفريغ جميع الحاويات من القمامة  بكميات قدرت بنحو ٤ طن من المخلفات.

كما تم عقد لقاء تنفيذى ضم رؤساء القري ومديري الإدارات الخدمية ، وتم مناقشة الاستعداد لتسليم التجمعات  التنموية علي مستحقيها من المواطنين ، والتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسنة لتفعيل الحملة الصيفية للقضاء على الحشرات والقوارض وتوزيع المبيدات علي الوحدات بالقري والمنازل، والتجهيز لأعمال  امتحانات المرحلة الثانوية ، ومتابعة سير أعمال الوحدات الصحية  ، وعمل حصر لجميع المشاريع الخدمية التي يتم تنفيذها بكل قرية ، وتحصيل جميع إيرادات الدولة من سكن وكهرباء ، والرسوم الخاصة بالآبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظا علي المال العام، وعمل دورات رياضية وثقافية وأدبية بمراكز الشباب.


وسط سيناء

مركز الحسنة

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