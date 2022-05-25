"تموين الإسكندرية" تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط 104 علب بسكويت منتهى الصلاحية، و35 علب كانز منتهى الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.