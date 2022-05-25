اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادى الجديد: 100% نسبة دخول طلاب أول ثانوى على منصة الاختبار لمادة الأحياء

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:43 م
تعليم الوادى الجديد: 100% نسبة دخول طلاب أول ثانوى على منصة الاختبار لمادة الأحياء غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوى على منصة الاختبار الإلكترونى الذى جرى اليوم بمادة الأحياء، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أى مشكلات.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، أوضح مدير التعليم، أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (صناعى – زراعى – تجاري) يؤدون الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى مشاركة المحققين الخارجيين وممثلى سوق العمل الحر بالتقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية على منظومة الجدارات المهنية بالمحافظة، وتتضمن مدارس الخارجة الفنية للبنات، المروة التجارية، موط الثانوية الزراعية.

وأكد مدير التعليم، أن الامتحانات تسير بكل هدوء وانضباط مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى دون مشكلات، مشيرا إلى التواصل اللحظى مع غرفة العمليات المركزية بقطاع التعليم الفنى وجميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة على الدوام .

غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد (1)
غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد

 

غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد (2)
غرفة عمليات التعليم

 

غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد (3)
غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد

 

غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد (4)
غرفة العمليات

 


الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

اخبار التعليم

امتحانات النقل بالثانوية العامة

امتحانات الدبلومات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه


الموضوعات المتعلقة

انتهاء امتحانات التيرم الثانى للصف الأول الثانوى.. الطلاب: أسئلة الاختبارات اعتمدت على القدرات الذهنية وتحصيل المتعلم.. التعليم: الاختبارات الإلكترونية تمت دون مشاكل.. وأولياء أمور: تجربة التابلت لم تمنع الغش

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:00 م

أخبار مصر.. الحكومة: امتحانات الثانوية العامة ورقية ولا تحوى أسئلة مقالية

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:36 م

الحكومة تنفى احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:23 ص

طلاب أولى ثانوى: امتحان الأحياء سهل والأسئلة غير معقدة والمنصة عملت بكفاءة

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:45 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة