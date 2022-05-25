تعليم الوادى الجديد: 100% نسبة دخول طلاب أول ثانوى على منصة الاختبار لمادة الأحياء

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوى على منصة الاختبار الإلكترونى الذى جرى اليوم بمادة الأحياء، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أى مشكلات.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، أوضح مدير التعليم، أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (صناعى – زراعى – تجاري) يؤدون الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى مشاركة المحققين الخارجيين وممثلى سوق العمل الحر بالتقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية على منظومة الجدارات المهنية بالمحافظة، وتتضمن مدارس الخارجة الفنية للبنات، المروة التجارية، موط الثانوية الزراعية.

وأكد مدير التعليم، أن الامتحانات تسير بكل هدوء وانضباط مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى دون مشكلات، مشيرا إلى التواصل اللحظى مع غرفة العمليات المركزية بقطاع التعليم الفنى وجميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة على الدوام .



غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد



غرفة عمليات التعليم



غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد