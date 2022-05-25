تعليم القليوبية: تصحيح آخر 3 مواد بامتحانات الشهادة الإعدادية والنتيجة أول يونيو

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه ما زالت أعمال التصحيح جارية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، موضحة أنه سيجرى البدء في أعمال التصحيح بـ3 مواد خلال اليومين المقبلين، وبعد الانتهاء من التصحيح، سيتم البدء على الفور في أعمال رصد ومراجعة الدرجات، وبذلك ستكون النتيجة معلنة خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر يونيو، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، حيث يواصل أعضاء لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية، أعمالهم فى رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ورافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة، إبراهيم الصغير المدير العام للتعليم العام، وإسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وطلعت عفيفي خضيري مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، وموجهو العموم للمواد الأساسية.

وأكد "محمود"، ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وشدد مدير تعليم القليوبية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد بين الأعضاء فى حجرات التصحيح وفى الحجرات، كما أثنى على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.



وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة، حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتظمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول، مؤكدا الالتزام بالمواعيد صباحا ومساء.

كما شدد إسلام عبد الفتاح، على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء التصحيح ومنع التدخين داخل حجرات التصحيح.