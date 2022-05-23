مدير تعليم القليوبية: أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، حيث يواصل أعضاء لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية، أعمالهم فى رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ورافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة، إبراهيم الصغير المدير العام للتعليم العام، وإسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وطلعت عفيفى خضيرى مدير التعليم الإعدادى بالمديرية، وموجهى العموم للمواد الأساسية.

وأكد "محمود"، على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وشدد مدير تعليم القليوبية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد بين الأعضاء فى حجرات التصحيح وفى الحجرات، كما أثنى على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة، حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتظمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول، مؤكدا على الالتزام بالمواعيد صباحا ومساءا.

كما شدد إسلام عبدالفتاح، على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء التصحيح ومنع التدخين داخل حجرات التصحيح.