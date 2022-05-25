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تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية فى المراجعة وتظهر الأسبوع المقبل

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:25 م
تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية فى المراجعة وتظهر الأسبوع المقبل امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية فى المراجعات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة طعمت طلاب الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من اداء الامتحان، بالتعاون مع مديرية الصحة، وذلك بصورة شهادة ميلاد الطالب "الرقم القومي"، واستمارة الموافقات المستنيرة. 
 
وانطلقت حملة التطعيمات الأحد الماضى وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 وذلك بالبطاقة الشخصية ومن خلال النقاط الثابتة بالمدارس الإعدادي والفرق المنتشرة بكل مكان وجميع القري والتوابع من خلال فرق مدربة جيدا.

الشهادة الإعدادية

نتيجة اعدادية الجيزة

نتيجة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية

اليوم السابع بلس


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