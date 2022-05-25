تعليم الجيزة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة "أولى وتانية" إعدادى بالرقم القومى

كتب: محمود طه حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة رابطاً للاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الإعدادى من خلال الرقم القومى، موضحة أنه لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثانى الإعدادي بتعليم الجيزة من خلال الرقم القومي طبقًا لشهادة ميلاد الطالب، عبر الرابط الموضح التالى:

https://nat.gizaresult.com/12nd/Nsrch.asp

وأصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن تعليمات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات.

ويؤكد الكتاب الدورى أنه تقرر: بالنسبة للصف الرابع الابتدائي أن يتم إعلان نتيجة الطلاب فور الانتهاء منها بمكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وأن تعلن النتيجة طبقًا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقـم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021، وأن ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية (من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق)، بالإضافة إلى انعقاد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات ـ الألوان - سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين، وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

ويسرى هذا الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، وكذا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.