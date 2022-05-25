تشييع جنازة عامل نظافة ألقاه شابان فى ترعة بالشرقية.. وضبط المتهمين

الشرقية فتحية الديب

شيع المئات من أهالي قرية غزالة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم الربعاء، جنازة عامل نظافة؛ كان قد لقي حتفه غارقًا على يد شابين ألقياه في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب غارقًا في مياه ترعة بحر مويس على يد شابين اثنين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية غرق المجني عليه "محمود .ب"، 25 عامًا، عامل نظافة، مقيم في قرية غزالة التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وذلك على يد شابين اثنين، أحدهما يُدعى إسلام.



جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بأنهما قد نشبت مشادة بينهما وبين المجني عليه إثر معاكسته خطيبة أحدهما، وعلى أثر ذلك حملاه وألقياه في مياه الترعة ليلقى مصرعه غارقًا.



جرى انتشال الجثة وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وشيع المئات من أهالي قرية غزالة جثمان المتوفى إلى مأواه الأخير في مقابر القرية، فيما أفاد عدد من أهالي القرية أن المتوفى كان معروفًا عنه طيبته.