تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية بسبب عطل فنى



وأضاف أن قائد الطائرة تمكن من القفز المظلي والنجاة قبل تحطم الطائرة، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية على الأرض، وبيّن أنه تم تشكيل لجنة فنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد نوع العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.