تحرير 2997 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

انجح رجال المرور في تحرير 2997 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 1976 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16956 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4897 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و96 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات الدراجات النارية، و12 مخالفة شروط التراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.