تحرير 18 محضرا ورفع 485 حالة إشغال طريق مخالفة بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 485 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع:

- 243 حالة إشغال طريق مخالف بكفر الدوار بنطاق عدة شوارع (التحرير - بن سينا - بورسعيد - بيع المصنوعات).

- 60 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع إيتاي البارود و34 حالة برشيد.

- 151 حالة إشغال طريق مخالف بشوارع مدينة دمنهور (الكوبري العلوي - صلاح سالم - عرابي - الجمهورية - الجيش - عبد السلام الشاذلي - جلال قريطم).

- تحرير 18 محضر إشغال بمركز ومدينة كوم حمادة.



إشغالات الطريق



الإشغالات



حملات رفع الاشغالات