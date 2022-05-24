اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:00 م
أكرم القصاص
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رفع 890 حالة إشغال وتحرير 18 إنذارا بيئيا بنطاق 4 مراكز فى البحيرة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:50 م
رفع 890 حالة إشغال وتحرير 18 إنذارا بيئيا بنطاق 4 مراكز فى البحيرة حملة لرفع الإشغالات بالبحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق، لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الشأن، أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 809 حالات إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع 698 حالة إشغال طريق مخالف بعدة مناطق بدمنهور (عرابي الكوبرى العلوى - النفق - جلال قريطم - أحمد محرم).

وتحرير 18 إنذارا بيئيا وغلق 105 حالة إشغال طريق مخالف بإيتاى البارود، و42 حالة إشغال طريق مخالف برشيد و45 حالة إشغال طريق مخالفة بأبوحمص.

جانب من الحملة بالبحيرة (1)
جانب من الحملة بالبحيرة (1)

 

جانب من الحملة بالبحيرة (2)
جانب من الحملة بالبحيرة (2)

 

جانب من الحملة بالبحيرة (3)
جانب من الحملة بالبحيرة (3)

 

جانب من الحملة بالبحيرة (4)
جانب من الحملة بالبحيرة (4)

 


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