اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 12:05 م
أكرم القصاص
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تجربة صينية لزراعة 12 ألف بذرة داخل سفينة فضاء

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:35 ص
تجربة صينية لزراعة 12 ألف بذرة داخل سفينة فضاء سفينة فضاء - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أجرى باحثون صينيون، تجربة لزراعة 12 ألف بذرة تم تربيتها داخل سفينة الفضاء (شنتشو-13) لمدة ستة أشهر، حيث تم اختيار بذور البرسيم والشوفان والفطريات.
 

وأوضح الباحثون، في بيان اليوم الأربعاء ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، أن زراعة البذور في الفضاء يعرضها للإشعاع الكوني والجاذبية الصغرى أثناء مهمة في الفضاء لتحور جينات البذور ثم إرسالها مرة أخرى إلى الأرض لتوليد أنواع جديدة.


وذكر البيان أنه تم إجراء اختبارات التربية في الفضاء في جميع رحلات المهمات الفضائية خلال مرحلة التحقق من التكنولوجيا الأساسية لمشروع محطة الفضاء الصينية، وتم نقل الآلاف من بذور المحاصيل والكائنات الحية الدقيقة من 88 منظمة إلى الفضاء وإعادتها إلى الأرض بواسطة شنتشو-12 وشنتشو-13.


يذكر أن الباحثين من شركة أم- قراس، أجروا تجارب على ست سلالات من العشب على متن شنتشو-13، وهذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها الشركة البذور إلى الفضاء، بعد عودة طفرات أنواع العشب مع مسبار القمر "تشانغ آه-5" في عام 2020.

 


الصين

سفينة فضاء

بذور البرسيم

الشوفان

الفطريات


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