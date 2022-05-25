بولندا: الانتهاء من بناء الحاجز الحدودى مع بيلاروسيا يونيو المقبل

وقالت المتحدثة لوكالة أنباء "باب" البولندية إن المتعاقدين ذكروا أن الحاجز سينتهي تماشيًا مع الخطة بحلول نهاية يونيو، والعقد الملزم أيضًا، كما أنها تلقت بالفعل تصميمًا لحاجز إلكتروني وسيبدأ العمل عليه في يونيو المقبل.



وأضافت أنه تم الانتهاء بالفعل من بناء ما يقرب من 100 كيلومتر من السياج كما سيغطي الحاجز الإلكتروني، المكون من نظام من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، نفس المنطقة مثل الحاجز المادي وكذلك بعض المياه الحدودية.



وأشارت إلى أنه بموجب العقد، يجب تسليم الحاجز الإلكتروني في غضون 60 يومًا من اكتمال الحاجز المادي.



واستمر بناء الحاجز المادي، الذي سيتم إنشاؤه على امتداد 187 كيلومترًا من الحدود، لمدة أربعة أشهر، منذ 25 يناير الماضي بعدما بدأت الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية الصيف الماضي عندما بدأ آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، حاولوا عبور الحدود البولندية من بيلاروسيا ودخول الاتحاد الأوروبي.



وحملت بولندا مسئولية أزمة الحدود على حكومة لوكاشينكو البيلاروسية، متهمة إياها بجلب اللاجئين إلى بيلاروسيا بموجب وعود بالدخول السهل إلى الاتحاد الأوروبي، ثم تشجيعهم على شق طريقهم بقوة إلى بولندا.