بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا لـ3 ملايين و592 ألف لاجئ

وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن 21 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل نحو 18 ألفا و500 لاجئ في اليوم السابق عليه.



يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.