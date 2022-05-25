بوتين: ديناميكيات الاقتصاد الروسى أفضل مما توقعه بعض الخبراء

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن ديناميكيات الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعه بعض الخبراء، متابعا: أداء اقتصادنا أفضل بكثير مما توقع البعض، وهذا يعني أنه سيتم فتح صناعات ووظائف جديدة، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسى من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.