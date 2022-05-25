اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلينكن وكوليبا يبحثان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:00 ص
بلينكن وكوليبا يبحثان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية بلينكن
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، مع نظيره الأوكراني السبل المحتملة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية. 
 
ووفق بيان أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه المباحثات تمت بين الوزيرين عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير الرسمي في برلين يومي 14 و15 من شهر مايو الجاري.
 
وأكد وزير الخارجية الأمريكي - بحسب البيان - أن أزمة الأمن الغذائي العالمية تتطلب استجابة عالمية.
 
وناقش بلينكن وكوليبا الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا ومحاسبة الكرملين، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة "عدوان موسكو".
 
وأطلع وزير الخارجية الأمريكي نظيره الأوكراني على تفاصيل قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا بقيمة ما يقرب من 40 مليار دولار، والذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت الماضي، ويوفر مزيدًا من التمويل للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا والدول المتضررة من الحرب.

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