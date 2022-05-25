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بدء اجتماع الحكومة لمناقشة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:28 ص
بدء اجتماع الحكومة لمناقشة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات وتوافر السلع وضبط الأسعار. 
 
ويناقش الاجتماع المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، استعدادا لطرحها للحوار المجتمعي. 
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مشدداً: "نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد".

وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء مصطفي مدبولي

اجتماع الحكومة


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