انعقاد ملتقى التوظيف والعمل الحر ومؤتمر التغذية الإكلينيكية بجامعة أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، دعم الجامعة الدائم للتعاون القائم بين الجامعة ووزارة الاتصالات متمثلة فى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة أسيوط، والتى تهدف تنمية قدرات الشباب على استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة، من أجل مواكبة التطور العلمى والتكنولوجي فى سوق العمل داخل مصر أو خارجها الذي يعتمد على البرمجة وعلوم الحاسب الآلى، وذلك بدعم مباشر من رئيس الدولة وهو ما انعكس أثره فى إتاحة فرص هائلة وغير مسبوقة للشباب فى التعلم والتدريب في هذا المجال، وتبنى العناصر الواعدة منهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه وقائع ملتقى التوظيف والعمل والذى تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومجموعة مطورين جوجل ،GDG Assiutوذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عياد مدير ITI فرع أسيوط، والمهندس حسام الدين محمد النقيب المدير المالي والإداري للفرع ومستشار العلاقات الحكومية للمعهد، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد، ومجموعة من مسئولي شركات التكنولوجيا بأسيوط، وحشد من خريجي الكلية وطلابها الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة من خلال الملتقى.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب، عظيم تقدير الجامعة للمعهد الذي يقدم خدمات جليلة لأبناء الجامعة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل في عصر التحول الرقمي والتوظيف في الأسواق المحلية والعالمية وسوق العمل الحر، ليس فقط لخريجي كلية الحاسبات بل لخريجي جميع الكليات الأخرى الذين فطنوا إلى أهمية التكنولوجيا، وقرروا الحصول على تدريب مناسب يؤهلهم للعمل بشكل غير تقليدي بعيداً عن النمطية.

وأضافت الدكتورة تيسير عبد الحميد، أن أبناء كلية الحاسبات هم أكبر الشرائح المستفيدة من الشراكة مع المعهد، مشيدةً بتفوقهم وتميزهم الذي جعلهم نماذج إيجابية مشرفة لشباب مصر الواعي المستنير وقدراته المتجددة في عدد كبير من الشركات والمحافل العالمية، وتم خلال الملتقى استضافة مجموعة من هذه النماذج لنقل تجارب نجاحهم للشباب، إلى جانب مجموعة من خبراء العمل الحر في جلسة برئاسة المهندس أيمن عياد وهم المهندسين محمود مصطفى وأيمن جمال وسوسن مصطفى ومروة أحمد وعبد الرحمن محيي الدين.

كما تم تكريم أصحاب أفضل 3 مشاريع تخرج بالكلية وهي مشروعات المستشفى الذكية وفريق الكورونا وفريق.ACM

وصرح المهندس أيمن عياد، أن المعهد حريص على مضاعفة فرص العمل المقدمة لشباب أسيوط عاماً بعد عام داعياً الشباب إلى المبادرة بالتقديم اليوم للعمل في الشركات المشاركة في الملتقى والتي ستقوم غداً بإجراء مقابلات عمل للمتقدمين، مضيفاً أن الجلسة الافتتاحية أعقبتها جلسة لمسئولي الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا بأسيوط برئاسة المهندس أحمد ممدوح مدير التدريب بفرع المعهد بأسيوط، تحدث فيها الدكتور ماجد عسكر شركة جامعة أسيوط للبرمجيات الذكية.

كما شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية صعيد مصر للتغذية الاكلينيكية و الميتابوليزم، وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تولي كل الدعم والرعاية لمجال التغذية العلاجية باعتباره واحدا من أهم ركائز الخدمة الطبية لعلاج المرضي في مختلف الأقسام، موجها تهنئة خاصة الي كلية الطب بمناسبة الانتهاء من الإجراءات الرسمية بالموافقة على إنشاء اول دبلومة مهنية في مجال التغذية العلاجية والتي تأتي تأكيداً علي استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تقديم خدمة طبية متكاملة قائمة على تكاتف جهود كافة التخصصات الطبية .

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر السنوي الخامس للتغذية الإكلينيكية والميتابوليزم، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، الدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الاطفال، الدكتور أسامة العشيري أستاذ طب الأطفال، الدكتور مدحت العربي أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة كلية الطب، الدكتور مصطفي السعيد أستاذ طب الأطفال بالجامعة ورئيس شرف المؤتمر، الدكتور عمر مطر أستاذ التغذية الوريدية والفمية، الدكتورة إيمان مرسي رئيس قسم الصحة العامة، والدكتور يوسف صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فضلاً عن مشاركة كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف المحافظات، الي جانب لفيف من شباب الأطباء .

وأشاد الدكتور علاء عطية بالمجهودات المبذولة في عقد المؤتمرات العلمية في شتي المجالات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضي فضلا عن تطوير الناحية التعليمية عن طريق تبادل الرؤي والخبرات ومواكبة كافة مستجدات التطوير وإضافة العديد من البصمات الواضحة في تطوير المنظومة الطبية، مشيداً بما تتمتع به جامعة أسيوط من كوادر طبية على أعلى درجة من الكفاءة والتميز، متمنياً لشباب الأطباء مؤتمرا مثمراً بالعديد من المعلومات الهامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف صالح، أن كلية الطب نجحت في إنشاء أول دبلومة مستحدثة في التغذية العلاجية بالتعاون المثمر مع كوكبة من الأساتذة والأطباء المشاركين نحو 19 قسما متخصصا في كلية الطب، مشيداً بدعم قيادات ادارة الجامعة واهتمامها بعلم التغذية العلاجية باعتباره من العلوم الأساسية التي تقوم على علاج أمراض كثيرة .

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عماد الدالي علي أهمية مجال التغذية العلاجية لكونها أحد أبرز المجالات الحيوية بالجامعة لما له من أهمية كبري في رفع نسبة الشفاء من العديد من الأمراض، موضحاً دور جامعة أسيوط في سعيها لتقديم خدمة طبية متطورة لخدمة مرضي صعيد مصر، مشيداً بما تمتلكه الجامعة من إمكانيات علمية وكوادر بشرية قادرة على النهوض بمجال التغذية العلاجية علي النحو الأمثل .

وحول تفاصيل فعاليات المؤتمر أوضح الدكتور أسامة العشيري رئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يناقش العديد من الجلسات العلمية المثمرة تدور محاورها حول الجديد في مجال التغذية العلاجية في مختلف مراحل العمر المختلفة بداية من الاطفال مروراً بالبالغين وحتي كبار السن المشاكل التي ترتبط بسوء التغذية من زيادة الوزن (مرض السمنة، التقزم، الأنيميا) والتغذية في مرض السكري، فضلاً عن تميز المؤتمر بمناقشة العديد من ورش العمل للأطفال والبالغين الخاصة بالنمو والجديد في علاج السمنة والنحافة والتغذية في الأمراض المزمنة .

وصرح الدكتور مدحت العربي، أن المؤتمر شهد تكريم الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لمجهوداته ودعمه المستمر لكلية الطب ولوحدة التغذية العلاجية، كما تضمن التكريم أيضا هدايا تذكارية لكل من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة ، فضلا عن تكريم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، الدكتور مصطفي السعيد رئيس شرف المؤتمر، الدكتور عماد الدالي، والدكتورة إيمان مرسي والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور يوسف صالح، كما تضمن التكريم أيضاً تقديم هدايا تذكارية الي الدكتورة سناء والدكتورة روفيدا محمد مصطفي أستاذ طب الأطفال، إلى جانب تكريم لفيف من أعضاء هيئة التدريس المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية .