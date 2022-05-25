الهجرة تعلن الخبراء المشاركين فى جلسة "الصناعة الخضراء" بمؤتمر "مصر تستطيع"

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الصناعة الخضراء" الثانية، التي تأتي للاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج المتخصصين في هذا المجال لدعم استراتيجية الدولة المصرية، نحو التحول الأخضر، والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وفي ضوء استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ cop 27، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة".

وينظم مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

يشارك فيها كل من: أشرف محمود صاحب الـ 30 عاما من الخبرة الميدانية الواسعة فى الطاقة واستخداماتها والصناعة الحديثة. ويمتلك " محمود" أيضا خبرات عالمية فى البنية التحتية مع شركات دولية كبرى منها توتال للطاقة، ومتسوبيشى باور، وجنرال إليكتريك، وسيمنز، وشنايدر إلكتريك، وبكتل، كما يمتلك خبرات كبيرة فى مجالات التجارة والعطاءات، والتقدير المالى والاقتراحات، والإعداد المالى للمشروعات.

ود. أحمد السراجى عميد كلية الهندسة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة وخبير الهندسة المعمارية والدراسات البيئية. و"د. السراجى" مدير برنامج التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات، وآليات استخدام الطاقة الخضراء ومدير برنامج ربط البحث العلمى بالصناعة فى جامعة لينكولن.

وأحمد عادل رئيس مجلس إدارة كبرى شركات الطاقة فى النمسا، ويمتلك "عادل" خبرة عالمية فى استخدامات الطاقة الشمسية وقد نجح فى تسجيل براءة اختراع فى النمسا لجيل جديد من المركزات الشمسية. وقد فازت شركته "سولابولك" بعقود إنشاء محطات الطاقة فى الإمارات.

وروبرت فالك مؤسس ومالك شركة برمجيات رائدة في هولندا لأكثر من 30 عامًا في تطوير حلول البيع بالتجزئة والتخزين والتجارة الإلكترونية. ويمتلك "فالك" خبرة تتجاوز 10 سنوات من العمل في حلول إدارة النفايات مثل برنامج الذكاء الاصطناعي AI لفرز النفايات الذكية. وعمل في مجال الهيدروجين لسنوات عديدة. وأسس Green Tech Egypt في عام 2017 وقام ببناء أول مصنع لإعادة التدوير في الغردقة في عام 2018، وكوًن تحالفاً دولياً قوياَ Renergy مع وزارة الإنتاج الحربي كشريك.

ومايكل ستوش المديرالتنفيذي والمؤسس لشركة industries H2 ويمتلك تاريخاً حافلاً من العمل في صناعة الطاقة المتجددة والبيئة. ماهر في ريادة الأعمال والإدارة والشركات الناشئة والطاقة المتجددة والتخطيط الاستراتيجي. وهو متخصص في تطوير الأعمال مع أنه مهندس دبلوماسي متخصص في الهندسة الدقيقة من جامعة فرانكفورت.

والدكتورهيثم سعد محمد رمضان مدير أول معهد فرنسي لتخزين الهيدروجين ومسئول البحث والابتكار به. وفد أجرى "د. رمضان" دراسات ما نعد الدكتوراه فى معمل الإشارات والنظم ، واتحاد معامل أبحاث خلايا الوقود. وله أكثر من 90 بحثا منشورا فى مجلات ومؤتمرات عالمية رفيعة المستوى، ويمتلك معامل خاصة به .

والدكتورة إيرينى استمالك استشارى الهندسة البيئية فى ألمانيا ونائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولى. و"د.إيرينى" خبيرة فى الهندسة البيئية وتوليد الطاقة النظيفة من الحمأة، وتنقية ومعالجة مياه الصرف. وقد شاركت فى تصميم وتنفيذ محطات للمياه والصرف الصحى فى عدد من المحافظات المصرية، إلى جانب عدد من دول العالم والشرق الأوسط خاصة.

وحنان مرسى رئيس قطاع سياسات الاقتصاد الكلي والتنبؤ والبحوث ببنك التنمية الأفريقي، لها سجل حافل بالعديد من المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وثور لوهمان المدير التنفيذي في الشركة Thyssenkrupp Industrial Solution. يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال هندسة المنشآت الصناعية الدولية والمشتريات وأعمال البناء. يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي، ورئيس وحدة تشغيل الأسمدة والميثانول في الشركة.