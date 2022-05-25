الموافقة على إقامة مشروعات خدمية ومدرسة ثانوية للطاقة الشمسية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ.

وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظة على إقامة 7 محطات رافع صرف بقرى مطوبس، كما وافق المجلس على إقامة 22 مشروع محطة رافع صرف صحي، و4 مجمعات خدمية متكاملة، و4 مجمعات زراعية، ومجمع صناعي حرفي، ومقر إقامة ملعب خماسي، بمركز مطوبس، كما وافق على إقامة مدرسة ثانوية صناعية للطاقة الشمسية والتركيبات الكهربائية بقرية دقميرة على مساحة 23 قيراطا، كما وافق المجلس على إقامة مخازن استراتيجية لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ على مساحة 1511,81 متراً .

كما وافق المجلس على تنفيذ حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا، والتي ستشهدها المحافظة خلال شهر يونيو المقبل، كما وافق المجلس على نقل التبعية الإدارية لعزبة تل الحدادين من قرية الربع إلى قرية الساحل القبلي، وكان قرار مجلس الوزراء رقم 1530لسنة 2013، بتحويل قريتي سيدي غازي وبرج البرلس إلى مدن وقرار المحافظة رقم 5998 لسنة 2014، بإنشاء وحدة محلية بقرية الربع يتبعها جميع القرى، التي كانت تتبع برج البرلس قبل تحويلها إلى مدينة وأصبح مقره قرية البنايين، فاتخذ المجلس التنفيذي قراره السابق، بنقل التبعية الإدارية لعزبة تل الحدادين من قرية الربع إلى قرية الساحل القبلي.

كما وافق المجلس على إقامة مدرسة ثانوية عامة، على مساحة 2002.14 متر أملاك دولة بقرية الفقهاء القبلية التابعة لمركز سيدي سالم.

كما تم عرض ما يستجد من أعمال من مجلس من موضوعات وعددها 4 موضوعات، فوافق المجلس على تخصيص 200 متر لمقر شهر العقاري المطور بالزهور، وتخصيص 275 مترا لإقامة مجلس قومي للمرأة بالزهور، وتخصيص 51 ألف متر للشركة الوطنية لإقامة مشروعات خدمية لأهالي كفر الشيخ، ووافق المجلس على توسعة الشهر العقاري بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.