استمرار حملات النظافة والتجميل والإنارة العامة بقرى ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل والإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والطريق الموازي رافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المدارس، وطريق المقابر والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، لرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالمرور على المشروعات بجميع القطاعات لقرية الجزيرة الخضراء، ومتابعة أعمال نظافة الطريق الدولي الساحلي بنطاق قرية الجزيرة الخضراء، وما زالت المتابعة مستمرة.

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بمدخل المدينة على الطريق الدولي الساحلي، ورصد أي أعطال وصيانتها فوراً استعداداً لاستقبال ضيوف المدينة خلال موسم صيف 2022، فضلاً عن استمرار حملات مقاومة الناموس والباعوض، ومتابعة أعمال قسم الحملة الصحية لمكافحة الناموس والباعوض، حيث يتم يومياً بدء أعمال الحملة من الخامسة صباحاً لرش مناطق تكاثر وتواجد الناموس، والبعوض بجميع مناطق المدينة المختلفة، وتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ استعداداً لاستقبال موسم صيف 2202.