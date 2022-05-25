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المفوضية الأوروبية: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا قد تتطلب أسابيع

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:17 م
المفوضية الأوروبية: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا قد تتطلب أسابيع المفوضية الأوروبية
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا قد يتطلب أياما أو أسابيع، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا والتي تتضمن حظرا على واردات النفط، قد يستغرق أياما وربما أسابيع.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت : مصلحتنا بالطبع، هي المساعدة في إيجاد حل وسط، ولكن من السابق لأوانه تحديد متى يمكن أن يحدث ذلك وفي أي سياق، لافتة إلى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على اتصال مع جميع أقرانها في المجلس الأوروبي، وتحاول على وجه الخصوص إيجاد حل للمضي قدما والموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها المفوضية وزارت بودابست للتباحث مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإيجاد حل.

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت: تواصل الاتصالات على جميع المستويات بهدف الموافقة على الحزمة في أسرع وقت ممكن.


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