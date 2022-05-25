القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية المحلية

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصرى لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الدور التوعوى لكافة الوزارت وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية، نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتى المالية والتنمية المحلية.

واستعرضت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لوزارة المالية عدد من الموضوعات وجهود الوزارة بمختلف القطاعات والدور الذى تقوم به فى الإصلاحات الإقتصادية المالية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخططها المستقبلية، كما ألقى الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية كلمة استعرض خلالها الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بمختلف قطاعاتها لإحداث النقلة النوعية لمختلف التخصصات التى تشرف عليها الوزارة ، كذلك الجهود المبذولة فى مبادرة " حياة كريمة ".

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسؤلية الوطنية التى تقع على عاتق القوات المسلحة بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير مناخ توعوى يهدف لإطلاع الشعب المصرى على إستراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030 .