اليوم السابع
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القبض على ممرض مفصول من الخدمة انتحل صفة طبيب داخل طوارئ جامعة طنطا

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:24 م
القبض على ممرض مفصول من الخدمة انتحل صفة طبيب داخل طوارئ جامعة طنطا مستشفى جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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ألقى أفراد الأمن الإداري بمستشفي طوارئ جامعة طنطا، القبض على ممرض مفصول من الخدمة منذ عام 2013 أثناء تواجده بالمستشفي، منتحلا صفة طبيب، وتوقيعه الكشف على المرضى، وتم اقتياده لنقطة شرطة المستشفي وتسليمه لقسم أول طنطا.
 
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود مذكرة محررة من نقطة شرطة مستشفى طوارئ جامعة طنطا، بالقبض على ممرض مفصول من الخدمة بعد انتحاله صفة طبيب بكلية الطب، أثناء قيامه بالكشف على المرضى، تحرر المحضر 17079 جنح أول طنطا وأخطرت النيابة العامة.
 
 
 

 


مدير امن الغربية

طنطا

مستشفي طنطا الجامعي

ممرض ينتحل صفة طبيب بطنطا


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