السيطرة على حريق بأرض زراعية بطما فى سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت، من السيطرة على حريق نشب بمساحة 5 قراريط من محصول القمح بدائرة مركز شرطة شمال محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بمساحة من محصول القمح دائرة مركز شرطة طما، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بأرض زراعية دائرة مركز طما، وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 قراريط مزروعة بالقمح ملك "محمود م ع ب" 20 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور اتهم نجلى عمومته كل من "سيد ع ب" 67 سنة مزارع، و"أحمد ز، ب" 47 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من المخلفات الزراعية بأرضهما المجاورة لأرضه، فامتدت النيران لأرض مزروعة بالقمح ملكه، مما أدى إلى احتراق محصول مساحة حوالى 5 قراريط، تم ضبط المشكو فى حقهما وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.