اليوم السابع
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الرى تنظم ندوة توعية مائية بكنيسة مارى مرقس بالمهندسين للحفاظ على المياه

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:57 ص
الرى تنظم ندوة توعية مائية بكنيسة مارى مرقس بالمهندسين للحفاظ على المياه ندوة توعية مائية
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرى ، ندوة توعية مائية بالتعاون جمعية الخدمات الاجتماعية بالكنيسة الكاتدرائية وذلك بكنيسة مارى مرقس بالمهندسين "بعنوان "ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث" .
 
تم خلال الندوة استعراض و توضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية ونشر مفهوم الحفاظ على المياه  وطرقح مايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها  وتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من السلوكيات اللامسؤولة تجاه مواردنا المائية وكيفية تبني عدد من السلوكيات الإيجابية بما يساهم في الحفاظ على المياه .
 
كما تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولاسيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
وأوضح ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ،وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رىالزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعيةعلي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاءالمخلفات بالترع المؤهلة.
 

الرى

تبطين الترع

التوعية المائية

المياه


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