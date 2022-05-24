محافظ بنى سويف: تبطين 474.6 كم من الترع بمليار و91 مليون جنيه حتى الآن

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية ، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري،و توفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وصرح المحافظ فى بيان له "بحسب تقرير الري "أنه قد تم الانتهاء من تبطين 474.6كم بتكلفة زادت عن واحد مليار و 91 مليون جنيهاً تقريباً "وذلك حتى 22 مايو الجاري"،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباً بتكلفة تقدر بـــ 2 مليار و499 مليون جنيهاً تقريباً ، تخدم 361ألف و 391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 751.6 كم تخدم زمام 269ألف و639 فداناً باعتمادات تقدر بــ 1 مليار و963مليون 132 ألف جنيهاً، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 153.1 كم ، باعتماد يزيد عن 535 مليون جينهاً

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى ببنى سويف ،بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

حيث أكد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة