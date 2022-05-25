الرئيس الصربي: فرضنا لعقوبات ضد روسيا أمر مستحيل في الوقت الحالي

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن فرض بلاده لعقوبات ضد روسيا أمر مستحيل في الوقت الحالي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الصربي في معرض رده على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات من بلجراد على روسيا: الآن هذا الاحتمال مستحيل، موضحا أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

وفى وقت سابق وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.