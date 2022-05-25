اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 03:41 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:12 م
الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة سالومية ذورابيشفيلي رئيسة جورجيا،بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


كما أوفد الرئيس السيسي ، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة ؛للتهنئة بهذه المناسبة .


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

جورجيا

يوم الاستقلال فى جورجيا


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