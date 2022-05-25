الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة سالومية ذورابيشفيلي رئيسة جورجيا،بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي ، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة ؛للتهنئة بهذه المناسبة .