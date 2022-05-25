اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 12:37 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:25 ص
الرئيس السيسي يهنئ الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

 

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ذلك اليوم يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا. 


وأكد الرئيس أن مصر ستظل تسعى جنبًا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. 


وتابع الرئيس "وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة.. نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار".

 


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