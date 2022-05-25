الداخلية تضبط 175 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى فى كفر الدوار بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫225٫000) واحد مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.