الخارجية العراقية تعلن منح 250 جواز مرور لإعادة عراقيين طوعيًا من ليتوانيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن منح 250 جواز مرور خلال ثلاثة أشهر لإعادة عراقيين طوعيًا من ليتوانيا خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، وتقديم بعض المساعدات العاجلة.



وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن وفدًا من سفارة العراق في وارشو التقى بنائب وزير الخارجيَّة الليتواني مانتاس أدوميناس، وناقشا أبرز المشكلات التي تواجه المهاجرين العراقيين في ليتوانيا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.



وأشار إلى أن السفارة تواصل مهمتها في تلبية المناشدات لعدد من العوائل العراقية في ليتوانيا الراغبين بالعودة الطوعية للعراق.