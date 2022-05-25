الخارجية الروسية: أمريكا والناتو يسعون لإطالة أمد المواجهة فى أوكرانيا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يبذلون كل ما في وسعهم لإطالة أمد المواجهة في أوكرانيا وجعلها أكثر دموية.



وأضافت زاخاروفا - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يبذلون قصارى جهدهم، لتأخير مجرى الأحداث والأعمال القتالية قدر الإمكان، ولجعل المواجهة دموية قدر الإمكان.. إن أكثر من 30 دولة، معظمها من دول الناتو تخشى الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة لأوكرانيا، وتقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات".