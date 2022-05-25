التصريح بدفن جثة موظف عثر عليها فى حالة تعفن بـ جرجا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة موظف يبلغ من العمر 59 سنة في حالة تعفن داخل شقته بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث تبين أن الجثة في حالة تعفن ويرتدى كامل ملابسه، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق والعثور على جثة في حالة تعفن.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بتقدم "خالد ب ك ع" 42 سنة ويقيم دائرة مركز جرجا ببلاع بوجود انبعاث رائحة كريهة من شقة شقيقه "أحمد ب ك ع" 59 سنة موظف ويقيم دائرة القسم.

وتبين وجود جثة شقيقه المذكور مسجاة بصالة الشقة بالطابق الرابع يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وفي حالة تعفن، وتبين سلامة النوافذ والأبواب للشقة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وبسؤال شقيقه المذكور بمضمون ما تقدم، أضاف بأن شقيقه المذكور يقيم بمفرده بالشقة ويعاني من أمراض السكر وضغط الدم، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.