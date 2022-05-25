التشيك تسجل حالة جديدة يشتبه فى إصابتها بفيروس "جدري القرود"

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سجلت جمهورية التشيك حالة جديدة يشتبه في إصابتها بفيروس "جدري القرود" في البلاد.



وأكد معهد الصحة التشيكي - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء رصد أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد أمس، وأنه جاري في الوقت الحالي تحليل عينات لأشخاص كانوا على اتصال وثيق مع الشخص المصاب.



ويبدو أن الشخص الذي جاءت اختباراته الطبية إيجابية للمرض قد التقط العدوى بمهرجان للموسيقى في بلجيكا، وهو حاليا يخضع للعزل بالمستشفى العسكري المركزي بالعاصمة التشيكية براغ.



يذكر أن 11 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي حتى الآن قد أعلنوا - في وقت سابق - ظهور حالات إصابة بجدري القرود، من بينها ألمانيا والنمسا المجاورتان.