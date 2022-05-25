البورصة تغرم 14 شركة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على 14 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة التي تم تغريمها وهم: جلاكسو سميثكلاين، جولدن بيراميدز بلازا، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، القلعة للاستشارات المالية، البدر للبلاستيك، جهينة للصناعات الغذائية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

كما قررت اللجنة، منح 3 شركات وهم فرتيكا للصناعة والتجارة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مهلة أسبوعين من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة.

قررت لجنة القيد، التنبيه على 14 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، حديد عز، شركة مستشفى كليوباترا، أسمنت سيناء، أوراسكوم للتنمية مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، جولدن تكس للأصواف، سبيد ميديكال.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.