حياة كريمة بالأقصر.. تواصل العمل بتركيب كابلات كهرباء على الطريق الشرقى بالنمسا

وفى هذا الصدد يتابع المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، إستمرار العمل فى تركيب كابلات الكهرباء على الطريق الشرقي طراد النيل بالنمسا، حيث أنه جاري إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء والمحولات بالوحده المحليه بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، والشركة المنفذة شركة مدكور تحت إشراف جهاز التعمير، والمهندس أحمد السعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، وتحت اشراف هندسه إسنا والمهندس عادل منير قوره رئيس شبكة كهرباء النمسا، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

فيما تابع رئيس مجلس قروى النمسا، استمرار العمل فى تطوير مركز شباب القرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى فى صب أعمدة الدور الأرضي بمركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين، الدور الأرضي يتكون من "صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة"، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع، وبحضور المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجري متابعة استمرار العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا ويتكون من طابقين الطابق الأول جمعية زراعية ووحدة بيطرية، والطابق الثانى إرشاد زراعي، وأيضاً العمل فى إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي، وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم ضمن مبادرة حياة كريمة تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يتم إنشاء وتطوير وصيانة العديد من المدارس بقطاع التعليم داخل الوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة وهي كالتالي :- (جاري إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الإعدادية بالنمسا لتصبح تعليم اساسي وجاري أعمال الصيانة في المبنى القديم - جاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم - تم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي - تم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية - جاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية)، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



العمل بتركيب كابلات كهرباء على الطريق الشرقي طراد النيل بالنمسا



العمل فى كابلات كهرباء على الطريق الشرقي طراد النيل بالنمسا



العمل فى مشروعات حياة كريمة بالأقصر



جانب من مشروعات حياة كريمة بالاقصر



رئيس قرية النمسا خلال متابعة مشروعات حياة كريمة