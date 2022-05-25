الأوقاف: 6 مجالس إقراء جديدة للواعظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد 6 مجالس إقراء جديدة، وذلك في إطار عنايتها بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية، وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء ردود الفعل الإيجابية لمجالس الإقراء التي عقدتها الواعظات والمطالبة المجتمعية بالتوسع فيها.



ونشرت الوزارة أسماء المجالس الجديدة على النحو التالي:

1.حنان حسني حسن محمود مسجد عمر بن عبد العزيز بأرض الجولف بمديرية أوقاف القاهرة

2.هدى محمد صبري عبد العزيز مسجد سعد الدين بالورديان بمديرية أوقاف الإسكندرية

3.خديجة حمدي ابو المجد ابو زيد المسجد الكبير بمدينة التلاتات مديرية أوقاف قنا

4.بهيرة محمد بدر الدين خير الله مسجد علي بن ابي طالب بمديرية أوقاف الإسكندرية

5.إيمان عبد اللاه محمدبمسجد الحديد والصلب بمديرية أوقاف الأسكندرية

6.هانم عبد الرازق ابراهيم اسماعيل مسجد آل العسكري - طما مديرية أوقاف سوهاج

و نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني المادة العلمية للبرنامج الصيفي للأطفال إضافة إلى حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة.

كما لفتت الوزارة إلى أهم المشاركين في البرنامج الصيفي للأطفال (حق الطفل) المرحلة الأولى وهم كما يلي:

1- خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب، كل فى مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

2- خريجو أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

3- جميع الأئمة والقراء الذين شاركوا في إيفاد رمضان خلال آخر خمس سنوات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

4- الحاصلون على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الأئمة كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

5- الواعظات المعينات بوزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة.

6- الواعظات المتطوعات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وشددت الوزارة على جميع المساجد المشاركة الإعلان عن البرنامج فى مكان بارز بلوحة الإعلانات