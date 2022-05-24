اليوم السابع
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عشرات الأطفال يقبلون على البرنامج الصيفى بمسجد الرحمن بالرحاب

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:26 م
عشرات الأطفال يقبلون على البرنامج الصيفى بمسجد الرحمن بالرحاب عشرات الأطفال يقبلون على البرنامج الصيفى بمسجد الرحمن بالرحاب
كتب على عبد الرحمن

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شهد مسجد الرحمن المشهور بالمسجد الأحمر بالرحاب، إقبال عشرات الأطفال على البرنامج الصيفى الذى أطلقته وزارة الأوقاف للأطفال، وسط ترحيب واسع من أولياء الأمور والأطفال المشاركين في البرنامج. 
 
و نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني المادة العلمية للبرنامج الصيفي للأطفال إضافة إلى حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة. 

كما لفتت الوزارة إلى أهم المشاركين في البرنامج الصيفي للأطفال (حق الطفل) المرحلة الأولى وهم كما يلي:

 

1-  خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب، كل فى مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
2-  خريجو أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
3-  جميع الأئمة والقراء الذين شاركوا في إيفاد رمضان خلال آخر خمس سنوات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
4-  الحاصلون على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الأئمة كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
5-  الواعظات المعينات بوزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة.
6-  الواعظات المتطوعات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة. 
 
وشددت الوزارة على جميع المساجد المشاركة الإعلان عن البرنامج فى مكان بارز بلوحة الإعلانات
 
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البرنامج الصيفى للطفل بالمساجد

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