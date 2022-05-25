الأمم المتحدة: حوادث الطرق تقتل 1.3 مليون شخص فى العالم سنويا

كتبت : هند المغربى

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أنه فى جميع أنحاء العالم، تقتل حوادث الطرق ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام أى بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة مع حدوث أكثر من تسعة من بين كل 10 وفيات فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال عبد الرحمن ديالو، مسؤول بالمنظمة الأممية فى كينيا : " أن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هي أزمة تختبئ على مرأى الجميع و يعد تكثيف العمل بشأن السلامة على الطرق أمرا حيويا. فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المأساوية، تمس السلامة على الطرق حياتنا كل يوم، بما في ذلك الذهاب إلى العمل والمدرسة."

واضاف في كينيا، تُعدّ حوادث المرور على الطرق من بين أبرز خمسة أسباب للوفاة بالنسبة للكينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و70 عاما، والسبب الرئيسي لوفاة الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما.

وقد سجّلت كينيا 4,579 حالة وفاة نتيجة حوادث المرور على الطرق في عام 2021، مع إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص بجروح خطيرة. وبحلول 22 مايو 2022 تم تسجيل 1,816 حالة وفاة إضافية، مما يدل على زيادة بنسبة تزيد عن 9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة لها في عام 2021، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقل والسلامة في كينيا.

ومن جانبها قدرت منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق ستتسبب في 13 مليون حالة وفاة و500 مليون إصابة حول العالم بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما على مستوى العالم.