الأقصر تحصد المركز الثانى بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمسابقة الفنون البيئية للتربية الموسيقية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن نجاح المرحلتين الإعدادية والثانوية فى الحصول على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة الفنون البيئية للتربية الموسيقية، وقدم الشكر لهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وخالص الأمنيات الطيبة لتوجيه عام التربية الموسيقية وموجهي الإدارت، ومديرى الإدارت التعليمية لحصول المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية على تلك المراكز المتقدمة.

وجاءت نتيجة مسابقة الفنون البيئية للتربية الموسيقية، بفوز المرحلة الثانوية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية في المسابقة الشتوية للعام 2021/2022 بإدارة الأقصر، والمدربين كل من رغدة موسى عبد المنعم بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، وأمانى عبد الستار محمد الثانوية العسكرية بالأقصر، ونهى أحمد عبد العزيز بمدرسة أبو بكر الرسمية لغات، وميرفت وليم إبراهيم مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وبإدارة أرمنت كل من عفاف السيد مدرسة ارمنت العسكرية بنين، والموجه سعاد محمد شبيب ورجب إبراهيم على، وإيمان سمير مرزوق، والموجه الأول شنودة نبيل بولس والموجه العام أحمد محمد عبد الله.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فجرى الفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، بمشاركة كل من إيمان محمد شبيب بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومروة لطفى عيد عدوى مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بالأقصر، ومنى ظريف سيفين مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ونهى أحمد عبد العزيز بمدرسة أبو بكر الرسمية لغات، وأمانى عبد الشهيد سعيد بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، ومحمود أبو النجا أحمد بالأقصر الإعدادية بنين، ونرمين مجدى باسيلى بمدرسة السلام الخاصة تعليم أساسى، والموجه مارين ممدوح حلمى، ومن إدارة أرمنت كل من فاطمة محمد الأمين بمدرسة المحاميد بحرى الإعدادية المشتركة، وسعاد صلاح بمدرسة الإعدادية بنات بأرمنت، وتوجيه رجب إبراهيم على وإيمان سمير مرزوق، والموجه الأول شنودة نبيل نبيل بولس، والموجه العام أحمد محمد عبد الله.