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الأزهر يعلن جدول وضوابط اختبارات ترقى المعلمين لعام 2022

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:53 ص
الأزهر يعلن جدول وضوابط اختبارات ترقى المعلمين لعام 2022 مشيخة الازهر
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف عن موعد الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2022، والتي تقرر أن تكون خلال المدة من 28 مايو إلى 9 يونيو 2022.
 
كما تم وضع ضوابط الاختبار وتأتي على النحو التالي:
 
1. يكون الاختبار عبارة عن (25) سؤالًا، كل سؤال مقسم لنقطتين بإجمالي (50) نقطة، ويكون الاختبار عشوائيًّا على موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، حيث يتم نشر الرابط لاحقًا.
 
2. يحدد للاختبار مدة زمنية قدرها (35) خمسة و ثلاثون دقيقة، تبدأ من دخول المعلم على الموقع عبر الإنترنت في الميعاد المحدد لمنطقته الأزهرية.
 
3. لا يعد المعلم مُجتازًا للاختبار إلا إذا حقق نسبة 50% من إجمالي نقاط الاختبار كحد أدنى شرط أساسي.
 
4. إذا حدث عطل فني بموقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ولم يتمكن المرشح من الدخول على الموقع خلال المدة المتاحة لمنطقته الأزهرية المحددة بجدول المواعيد، يتم دخوله مرة أخرى أيام التخلف المحددة بجدول المواعيد المنشور على الموقع.
 
5. يتم دخول المرشحين طبقًا للمواعيد المعلنة بالجدول المنشور على البوابة الإلكترونية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة خلال المدة المذكورة مساء، ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.
 
6. يتم السماح لمرشحي الترقي التابعين لمنطقة شمال سيناء الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف طوال مدة الاختبار بكل المراحل خلال المدة من 28/5/2022 إلى 9/6/2022.
 
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