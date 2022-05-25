افتتاح مقر العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور ومدرسة عثمان عيد بدمياط

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المقر المؤقت لقسمى العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور المركزي، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة .

وتفقدت المحافظ المبنى الذى شهد أعمال تطوير، حيث يتضمن قسم الغسيل الكلوى 31 ماكينة ومحطة معالجة للمياه، كما يشمل جزء العناية قسمين للعناية المتوسطة والمركزة وصيدلية، واطلعت الدكتورة منال عوض على خطة تطوير المستشفى من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بعض المبانى الصادر لها قرار إزالة.

كما اطمأنت المحافظ على مستوى التجهيزات التى جاءت بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى، وأكدت انتظام العمل بالقسمين للتخفيف عن كاهل المرضى وتقديم خدمات طبية متميزة، موجهة بالبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المبنى بمصعد للتيسير على المرضى وذويهم.

وتسلمت المحافظ درعاً تذكارياً من إدارة المستشفى تقديرًا لجهودها الحثيثة لتطوير القطاع الصحى بجميع أنحاء المحافظة، كما أشادت محافظ دمياط بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدنى لدعم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والطبية، والتى شهدت خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى للمحافظة، بافتتاح مدرسة المستشار عثمان عيد بقرية الطرحة الإعدادية بمركز فارسكور.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية، واللواء أيمن فهمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وتفقدت المحافظ مبنى المدرسة المُنشأة حديثاً بعدد 6 فصول وقاعات للحاسب الآلى والأنشطة والاقتصاد المنزلى ومعمل علوم ودورات مياه وتخصيص وحدة للطلاب من ذوى الهمم.

وأشادت محافظ دمياط بمستوى الأعمال المُنفذة بالمدرسة، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية، لتنضم إلى المنظومة التعليمية ضمن مجموعة المدارس التى شهدت أعمال إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعات، وفى ختام الافتتاح تسلمت الدكتورة منال عوض رسالة شكر من الإدارة التعليمية بفارسكور تقديرا لدورها الرائد فى عملية تطوير المنظومة التعليمية.



افتتاح مدرسة عثمان عيد بدمياط



افتتاح مقر العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور (2)