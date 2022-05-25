افتتاح مدرسة كرة قدم للطلائع فى مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مدرسة لكرة القدم والطلائع فى مركز شباب أبوزنيمة لخدمة شباب مدينة أبو زنيمة.



وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياه افتتح مركز شباب ابو زنيمه مدرسة كرة القدم للطلائع.



وقال محمد فتحي توفيق إن هذا المشروع يأتى فى إطار الأهتمام بتكثيف النشاط الرياضي في فترات الصيف و فتح مراكز الشباب خلال اليوم لجذب أكبر عدد من المستفيدين.



وأضاف أنه فى هذا الإطار تواصلت الأنشطة بمراكز الشباب وتم انطلاق مشروع تدريبات ورش الرسم و الفنون بمركز شباب راس سدر ، كما نفذ الاستاد الرياضي دروس مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية والذي يهدف إلي تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة، لافتا ان المشروع فى المرحلة الأولى استهدف سبع مراكز علي مستوي محافظة جنوب سيناء، ويستهدف البرنامج 3000 آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمه اليونسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.