محافظ قنا يشهد تكريم عُمد قوص لمشاركتهم الفعالة فى مشروعات حياة كريمة

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حفل تكريم عُمد قرى مركز قوص الراحلين والحاليين لمشاركتهم الفعالة في دعم المبادرة الرئاسية "حياه كريمة " وحفظ الأمن والمصالحات الثأرية..

جاء ذلك بحضور النائب معتز محمد محمود، والنائب أشرف أبو الفضل عضوا مجلس النواب، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، وشاذلي البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ورجال الدين الإسلامي والمسيح، وعمد ومشايخ القري، وعدد من القيادات التنفيذية وجمع غفير من أهالي مركز قوص .

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل تقديرا لدور عُمد قرى مركز قوص الفعال في دعم المبادرة الرئاسية ” حياه كريمة ” والتى تعد بمثابة انعكاس وطني يترجم حرص القيادة السياسية على تحقيق حياة تليق بالمواطن المصري في ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية، وهو ما يؤكد قدرة المصريين على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذي يتطلع إليه المواطنون الطامحون إلى غد مشرق ايماناً بأن استثمار الموارد الوطنية المتاحة خير سبيل للمضي قدما في بناء الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية .

وأضاف الداود، أنه بتكاتف جهود جميع القيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والعمد والمواطنين نجحت محافظة قنا في توفير الدعم اللازم لمسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروعات المستهدفة والتى بلغت 964 مشروع موزعة على 5 مراكز، و 86 قرية، و 722 نجع بتكلفة تقديرية تتخطى 20 مليار جنيه، وقد أثمر هذا التعاون فى إنجاز العديد من تلك المشروعات فى وقت قياسى، كان نصيب مركز قوص من هذه المشروعات 293 مشروع بنسبة 30% من إجمالى المشروعات المستهدفة ، بالأضافة إلى أن مركز قوص يشهد أيضا تنفيذ 148 مشروع من خلال خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 300 مليون جنيه تقريبا ليصبح بذلك إجمالى المشروعات فى قرى مركز قوص ما بين مُنفذة وجارى تنفيذه 441 مشروع وذلك خلال عامين فقط وهو ما يعكس الإهتمام الكبير للقيادة السياسية بتنمية قرى الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك القرى.

ومن جانبه أكد النائب معتز محمد محمود والنائب أشرف أبو الفضل، عضوا مجلس النواب علي الدور الحيوي والجوهري لعمد القري في التوعية بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية في مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى دورهم الفعال في مع الجهات المعنية فى نشر الأمن والاستقرار والقضاء علي الخصومات الثأرية.



جانب من التكريم بمبادرة حياة كريمة (1)



جانب من التكريم بمبادرة حياة كريمة (2)



جانب من التكريم بمبادرة حياة كريمة (3)



جانب من التكريم بمبادرة حياة كريمة (4)