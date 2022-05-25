إيقاف مدير مدرسة بالشرقية و3 معلمين لتعديهم على لجنة التحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 7414 لسنة 2022 بوقف كل من :

- أحمد عبد الحميد سرحان - مدير المدرسة الثانوية الصناعية بنين التابعة للإدارة التعليمية بههيا.

- هاني محمد صبري - مدرس رياضيات بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين التابعة للإدارة التعليمية بههيا.

- محمد حسن محمد حسن - معلم خبير بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين التابعة للإدارة التعليمية بههيا.

- محمد سليم مصطفى - مدرس تربية رياضية بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين التابعة للإدارة التعليمية بههيا عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم ايهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإخطار المحكمة التأديبية بالقرار على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه.

كما قرر المحافظ، إحالة 146 من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين بههيا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم بالمدرسة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه أثناء مرور اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمتابعة سير انتظام العمل بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين التابعة للإدارة التعليمية بههيا تبين تغيب مدير المدرسة و146 من العاملين بالمدرسة.

تم استدعاء لجنة من التفتيش المالي والإداري بإدارة ههيا التعليمية، حيث قامت اللجنة باستدعاء مدير المدرسة للحضور ليقوم ومعه 3 من المعلمين بالمدرسة بالتعرض لأعضاء اللجنة ومنعهم من تأدية أعمالهم المكلفين بها، وتحريض العاملين بالمدرسة على اثارة الشغب والبلبلة والتعدي على أعضاء اللجنة بأفعال يحاسب عليها القانون، ليتم إيقافه و 3 آخرين عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيق معهم، واحالة 146 المتغيبين عن العمل للتحقيق.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة من خلال أجهزتها التفتيشية تقوم بدورها الرقابي على جميع القطاعات داخل المحافظة للتصدي بكل حسم لمحاولات الخروج عن القواعد المنظمة للعمل والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .