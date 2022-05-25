إزالة 75 مخالفة إشغال طريق وباعة جائلين بحملة فى شوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، بقيادة المقدم خالد الغول مدير الإدارة، والرائد على بكري وكيل الإدارة، لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر.

واستهدفت الحملات عددا من الشوارع بمدينة الأقصر، تشمل ما يلي:- (المدينة المنورة - ميدان صلاح الدين - منطقة شرق السكة الحديد - المنشية - المحطة - شارع مدرسة الصنايع - التليفزيون)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على بعض المضبوطات لبعض الباعة الجائلين (موازين - مظلات - "استاندات" ملابس - سجاد ومضبوطات أخرى متنوعة) بالإضافة إلى تحرير المحاضر والمخالفات، والتى شملت محضر إشغال طريق و9 بائع متجول، و5 محاضر نظافه، و15 مضبوطات، و45 إزالات إدارية.

فيما تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكثفة نظمها حي شمال بقيادة أحمد عوض الله رئيس الحي وحي جنوب بقيادة حسن عبده رئيس الحي، بجانب رفع كفاءة الإنارة بتلك المناطق لخدمة المواطنين، وذلك بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش.

واستهدفت الحملات طريق النجع الطويل وبدران والمركز الحضري للمرأة وشارع الهيلتون، وساحة معبد الكرنك، كما تم رفع المخلفات والتراكمات ونقل أعمدة الإنارة الجديدة الكائنة بقطعة أرض فضاء أمام قوات الأمن بالكرنك وإيداعها بمكان آخر بديل، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع التكييفات بساحة معبد الكرنك للحفاظ على المنظر الجمالي للساحة.